Доллар и евро подешевели перед выходными

МИНСК, 9 фев -Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль укрепился в сравнении с евро и долларом.
Сегодня торги европейской валютой состоялись в минимальном объеме. Евро потерял 0,27% от своей предыдущей стоимости и замер на отметке в 3,4700 белорусского рубля.
Следом за евро подешевела и американская валюта, просевшая на 0,30%. Доллар торговался в пятницу на уровне в 3,2156 белорусского рубля.
После снижения накануне российская валюта начала коррекцию курса со знаком плюс, прибавив 0,05%. На торгах за 100 российских просили 3,5381 белорусского рубля.
Значительнее остальных упала в стоимости валюта Поднебесной, потерявшая 0,91%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4259 белорусского рубля.