Мэрия Екатеринбурга: развязка у концерна «Калина» готова на 70%

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на данный момент общая строительная готовность объекта составляет 70%. В рамках первого и второго этапов завершены строительно-монтажные работы на путепроводе и открыто автомобильное движение по временной схеме. Кроме этого, завершены работы по монтажу конструктивных элементов путепровода.
Сейчас ведется устройство лестничных сходов и подземного пешеходного перехода. Также специалисты трудятся над устройством опор и ригелей, идут работы по установке шумозащитных экранов. А гидроизоляция и устройство асфальтобетонного покрытия начнутся после наступления плюсовой среднесуточной температуры.
Ранее сообщалось, что работы на развязке у «Калины» могли завершить в 2023 году — на год раньше, чем предусматривает контракт. В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на строительство развязки было направлено 500 миллионов рублей.