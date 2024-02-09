Мэрия Екатеринбурга: развязка у концерна «Калина» готова на 70%

Ранее сообщалось, что работы на развязке у «Калины» могли завершить в 2023 году — на год раньше, чем предусматривает контракт. В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на строительство развязки было направлено 500 миллионов рублей.