Нужно расшевелить жителей Башкирии и Беларуси путешествовать — Радий Хабиров

«Это касается внешнеэкономических отношений, промышленной кооперации, культурно-гуманитарных отношений. В первое время мы будем помогать, субсидировать увеличение авиарейсов между Уфой и Минском. Это нормальное явление, пока к этому рейсу не привыкнут. Нам очень нужно расшевелить жителей Башкортостана и Беларуси путешествовать. Это очень важное дело на самом деле, оно носит в том числе глубокий экономический эффект. Мы сегодня приехали в том числе с рядом предложений и в части культурного и спортивного сотрудничества. Мы провели переговоры с руководством наших крупных театров — Театра оперы и балета, Национального театра — они с большим удовольствием примут участие и приедут сюда порадовать жителей Беларуси своим творчеством. Такой обмен музейными экспозициями мы уже наметили и будем реализовывать. В целом хотел сказать, что для нас Беларусь — это главный и очень близкий партнёр, здесь очень здорово работать. Вся управленческая команда, мы получили необходимое благословение и поручения от президента Александра Григорьевича Лукашенко в ходе первой встречи, которые сейчас эффективно выполняются кабинетом министров Беларуси и, соответственно, нашей управленческой командой», — сказал Радий Хабиров.