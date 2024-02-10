В Каменске-Уральском повысится плата за проезд в шести автобусах

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, изменения с 14 февраля коснутся шести автобусных маршрутов.



Как сказано в сообщении, плата за проезд в автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 15, 17 составит 23 ₽



Напомним, в конце февраля прошлого года стоимость проезда в Екатеринбурге выросла до 33 ₽ Власти объясняют повышение стоимости экономической целесообразностью, отмечая, что перевозчики и вовсе просили о повышении тарифов до 37−40 ₽ в наземном транспорте, и до 39 ₽ — в метро.