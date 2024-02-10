Власти рассказали о строительстве автомобильного моста через Преголю

В Калининграде продолжается строительство автомобильного моста через Преголю, который называют дублером старого двухъярусного моста. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы по графику идут на опорах, сваях и подпорных стенках будущего путепровода.
Также продолжается подготовка к переустройству газопровода.
Важная часть работ — устройство основания для переноса трансформаторной подстанции, погружение ленточных дрен на левом берегу и установка датчиков мониторинга слабых грунтов.