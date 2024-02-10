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Власти рассказали о строительстве автомобильного моста через Преголю

Идет подготовка к переустройству газопровода.
Источник: администрация Калининграда

В Калининграде продолжается строительство автомобильного моста через Преголю, который называют дублером старого двухъярусного моста. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы по графику идут на опорах, сваях и подпорных стенках будущего путепровода.

Также продолжается подготовка к переустройству газопровода.

Важная часть работ — устройство основания для переноса трансформаторной подстанции, погружение ленточных дрен на левом берегу и установка датчиков мониторинга слабых грунтов.

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