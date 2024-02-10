Башкирия и Беларусь договорились о производстве спецтехники и батареек

«В том числе это соглашение о строительстве с белорусским АО “АМКОДОР” нашего уже второго совместного завода — по производству специальных землеройных машин с объемом инвестиций 8 млрд и проектной мощностью 1000 единиц в год. Будем производить грейдеры, бульдозеры и экскаваторы. Также с группой компаний 1AK-GROUP (Брестская область) заключили соглашение по строительству завода литиевых аккумуляторов с объемом инвестиций почти 42 млрд рублей и завода по выпуску сепараторов для производства аккумуляторов с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей. Все инвестпроекты серьезные и с большим заделом на будущее», — сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров.