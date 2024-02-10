Ленобласть и Белоруссия могут запустить собственную IKEA

Глава региона в Минске провел встречу руководителями белорусских предприятий, которые выпускали продукцию бренда, ушедшего из России. Партнерам удалось полностью заместить фурнитуру, в том числе за счет поставок товаров через дружественные страны.



«Большому количеству производств, которые работали “под зонтиком” Икеи, изначально не хватало компетенций в логистике и торговле. Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует», — написал господин Дрозденко.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с российской «дочки» шведского холдинга Ingka Centres 1,3 млрд в пользу АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации».