Глава СКР следит за делом о необеспечении сироты жильем в Хабаровском крае

24-летняя сирота из Хабаровского края написала обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Она рассказала, что с 2014 года состоит в очереди на получение жилья. В 2018-м вступило в силу судебное решение, но ее права до сих пор не реализованы. Девушка воспитывает малолетнего ребенка и вынуждена арендовать квартиру за свой счет, что для нее финансово затруднительно. Обращения в разные ведомства не принесли результатов.