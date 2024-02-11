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Компания из Башкирии выиграла тендер на ремонт дороги за 2,4 млрд рублей в Иркутской области

АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 103» (Башкортостан) признано победителем открытого конкурса на ремонтные работы участка автомобильной трассы А-331 «Вилюй» с 48 км по 138 км (общая протяженность 71 км), проходящего по территории Иркутской области.
Источник: РИА "Новости"

Протокол подведения итогов конкурсной комиссии опубликован на сайте госзакупок.

При начальной стоимости строительства 2,4 млрд руб. АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 103» предложило выполнить контракт за 2,3 млрд руб. Всего на конкурс было подано три заявки. Один из претендентов предложил выполнить контракт за 2 млрд руб.

Конкурс на ремонт дороги был объявлен ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск — Иркутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье») в январе 2024 года. Работы по контракту должны быть завершены до 19 ноября 2025 года.

АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 103», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в октябре 2010 года. Компания принадлежит Росимуществу. Занимается эксплуатацией дорог. Выручка в 2020 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 13,2 млн руб.

Лолита Белова.