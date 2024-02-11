Компания из Башкирии выиграла тендер на ремонт дороги за 2,4 млрд рублей в Иркутской области

Протокол подведения итогов конкурсной комиссии опубликован на сайте госзакупок.



При начальной стоимости строительства 2,4 млрд руб. АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 103» предложило выполнить контракт за 2,3 млрд руб. Всего на конкурс было подано три заявки. Один из претендентов предложил выполнить контракт за 2 млрд руб.



Конкурс на ремонт дороги был объявлен ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск — Иркутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье») в январе 2024 года. Работы по контракту должны быть завершены до 19 ноября 2025 года.



АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 103», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в октябре 2010 года. Компания принадлежит Росимуществу. Занимается эксплуатацией дорог. Выручка в 2020 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 13,2 млн руб.



Лолита Белова.