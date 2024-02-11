Дорогие градусы. Южноуральцев удивили платёжки за тепло в январе

«Действительно, в морозы тепла в жилых домах подаётся и потребляется больше — подтвердил главный инженер компании “Жилкомсервис” Сергей Колющенко. — Это особенность жилого фонда времён СССР. У советских панельных многоэтажек массив стен меньше, чем у современных, энергоэффективность низкая, поэтому тепло там быстро уходит. И сколько бы ни замазывали промышленные альпинисты межпанельные швы, какие бы технологии для этого ни применяли, большого эффекта нет, потому что изоляция не может проникнуть в само тело стены. Вот почему регоператор капремонта сейчас активно занимается фасадами: так дома утепляют и повышают их энергоэффективность. Многие сравнивают: вот, мол, у знакомых в новостройке площадь больше, а платят они за тепло меньше, чем мы, хотя у нас квартира гораздо меньше. Тут никак нельзя сравнивать. В новом доме вопрос сохранения тепла решался уже комплексно — использовались энергосберегающие панели при строительстве, устанавливались современные системы отопления с регулировкой как в самом узле, так и по стоякам. Там даже в радиаторах есть запорные устройства, которые регулируют теплоноситель. То есть многоступенчатая система. На старых домах такой регулировки нет, она не предусмотрена проектом».