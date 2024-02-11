Дорогие градусы. Южноуральцев удивили платёжки за тепло в январе

Чем старее, тем холоднее
«Счета растут в какой-то непонятной прогрессии, — посетовала жительница областного центра Надежда Усатова. — За январь пришла квитанция на 5 700 рублей. За декабрь было 5 071, за ноябрь — 4 437, за октябрь — 2 288…».
В единой теплоснабжающей организации АО «УСТЭК-Челябинск», которая поставляет тепловую энергию большинству горожан, объяснили: чем холоднее на улице, тем больше тепла приходится подавать в дома. Средняя температура составила минус 16 градусов, это ниже, чем в прошлые годы, и на 4 градуса холоднее декабря. Для поддержания комфортных условий в многоквартирных домах израсходовано гораздо больше гигакалорий, чем в предыдущие месяцы.
«Высокое потребление тепловой энергии повлияло на начисления за январь, — прокомментировал первый заместитель генерального директора “Уралэнергосбыт” Андрей Святых. — Но в многоквартирных домах, где управляющие компании следят за техническим состоянием оборудования, ежегодно проводят энергосберегающие мероприятия и контролируют подачу тепла, суммы за отопление выросли незначительно».
КСТАТИ.
В январе 2024 года были зафиксированы самые низкие температуры воздуха за последние три года.
«Действительно, в морозы тепла в жилых домах подаётся и потребляется больше — подтвердил главный инженер компании “Жилкомсервис” Сергей Колющенко. — Это особенность жилого фонда времён СССР. У советских панельных многоэтажек массив стен меньше, чем у современных, энергоэффективность низкая, поэтому тепло там быстро уходит. И сколько бы ни замазывали промышленные альпинисты межпанельные швы, какие бы технологии для этого ни применяли, большого эффекта нет, потому что изоляция не может проникнуть в само тело стены. Вот почему регоператор капремонта сейчас активно занимается фасадами: так дома утепляют и повышают их энергоэффективность. Многие сравнивают: вот, мол, у знакомых в новостройке площадь больше, а платят они за тепло меньше, чем мы, хотя у нас квартира гораздо меньше. Тут никак нельзя сравнивать. В новом доме вопрос сохранения тепла решался уже комплексно — использовались энергосберегающие панели при строительстве, устанавливались современные системы отопления с регулировкой как в самом узле, так и по стоякам. Там даже в радиаторах есть запорные устройства, которые регулируют теплоноситель. То есть многоступенчатая система. На старых домах такой регулировки нет, она не предусмотрена проектом».
Кто распределяет тепло?
Одни жильцы то и дело открывают окна в своих квартирах, а другие в том же доме мёрзнут. Почему так происходит?
Теплоэнергетики АО «УСТЭК-Челябинск» отчитались о том, что котельные и ТЭЦ зимой работают согласно утверждённому температурному графику. Он разработан с учётом климатических условий и согласован с соответствующими профильными службами. От ТЭЦ и котельных теплоноситель поступает в магистральные, а затем в распределительные сети, которые подводят теплоноситель в дома челябинцев. За распределение тепла внутри многоквартирного дома, а также за своевременную передачу показаний отвечают уже управляющие компании.
«Тепловые пункты обычно находятся в средних подъездах многоквартирных домов, поэтому на торцевые подъезды тепла не хватает, — объяснил инженер по отоплению и тепловым сетям челябинской компании Павел Волосатов. — Идёт много горячей воды на средние подъезды. А чтобы она дошла до крайних, нужен больше расход. Когда в торцевых подъездах становится тепло, в средних жильцы задыхаются от жары. И это проблема любого дома, где нет балансировки системы отопления. А если её нет, в дом заходит такое количество воды, которое физически может туда попасть. Потому что задвижка стоит в одном положении. По-хорошему её нужно постоянно регулировать: если давление в сети повысилось — прикрывать, чтобы сопротивление увеличивалось и вода поступала в меньших количествах. Но заниматься этим обычно некому. Давление в сети увеличилось — приходит больше воды, а из-за этого больше платим. Когда стоит автоматическая система отопления, она постоянно поддерживает подачу определённого количества тепла на дом».
В компании «Уралэнергосбыт» сообщили, что сумма к оплате за отопление варьируется только в домах, где установлены общедомовые счётчики. Такой способ расчёта считается наиболее точным. В домах, где общедомовой прибор учёта отсутствует, суммы не меняются, но при этом они обычно выше, чем в домах со счётчиками. Для расчёта используются нормативы в период с октября по май.
«Прибор учета тепла — это устройство, которое только считает тепло, — отметил Сергей Колющенко. — Большинство потребителей живут с иллюзией, что раз на дом поставили теплосчётчик, то должны платить меньше. Это не так. Если сравнить базовую цифру нормативного потребления тепла и фактического за одну и ту же единицу времени (например, за месяц), то зачастую можно увидеть, что никакой экономии нет, либо она минимальна. Дело в том, что существующие техусловия и проекты систем теплоснабжения рассчитывались ещё в советское время. Поэтому у “УСТЭК” в основном данные по системам отопления и нагрузкам на неё с 60−70-х годов. Получается, что технические условия на проектирование узлов учета выдают, основываясь ещё на тех данных. Но с тех пор все изменилось — и условия подачи тепла, и сами дома».
Сэкономить не получится?
Что же делать, чтобы экономить? Как выяснилось, от перекрытия вентилей на батареях домашнего отопления толку в этом плане нет.
«Берутся показания ОПУ и потреблённое тепло пропорционально раскидывается на количество квадратных метров во всех квартирах, — объяснил Колющенко. — Потому что в наших домах вертикальная разводка системы отопления (по стоякам). Поквартирный расчёт тепла возможен только при горизонтальной разводке, когда у каждого свой коллектор и теплосчётчики. Но такие разводки есть только в высотных домах, свыше 12−16 этажей. Сегодня продаются теплосчётчики, которые можно установить на каждый радиатор в квартире, но на моей практике никто ни разу не принял к расчёту показания таких счетчиков».
По его словам, оснастить МКД прибором учёта это полбеды, как в техническом так и денежном выражении, а вот про содержание прибора учёта мало кто вспоминает. Тут ведь как с автомобилем: купил один раз, а обслуживаешь и ремонтируешь всё время.
«Прибор состоит из нескольких блоков, которые за время эксплуатации выходят из строя и требуют ремонта, — констатировал факт Колющенко. — Зачастую стоимость этого ремонта сопоставима со стоимостью нового прибора. УК сталкивается со следующей проблемой: в тарифе на обслуживание приборов учёта заложены копейки — с 1000 квадратных метров в районе 250 ₽ А в связи с тем, что на сегодняшний день только поверка прибора стоит от 27 тыс. руб., УК приходится жертвовать средствами на другие работы. Кроме того, и специалисты по обслуживанию таких ОПУ очень востребованы, их работа стоит немало. На мой взгляд, решением проблемы может стать повышение тарифа, на обслуживание и ремонт».
Начислили по среднему
«Перед Новым годом не все управляющие компании успели передать показания в срок, поэтому в декабре некоторым челябинцам произвели начисления по среднему из расчёта потребления в прошлые месяцы, — уточнили в “Уралэнергосбыте”. — В квитанции за январь выполнены начисления уже по фактическим показаниям».
Действительно ли из-за того, что показания подаются не в положенные сроки, может быть существенной разница в счетах за разные месяцы? Специалисты говорят, что такое возможно.
«В Тракторозаводском районе в декабре случилась большая авария на электросетях, — рассказал Сергей Колющенко. — На 7−8 часов район остался без электричества. Из строя вышли приборы учёта. Дело в том, что в отличие от механического водосчётчика теплосчётчик на 90% состоит из электроники. Он фиксирует несколько параметров — давление, разницу температур, расход теплоносителя. Всё это интегрируется в блоке-вычислителе, в котором зашита определённая формула, а выдаётся количество потреблённых гигакалорий. Сгорел блок питания — полностью учёт отключается прибор, но отопление в доме остается, потому что на подачу тепла это не влияет. После аварии нам пришлось подвергнуть ревизии приборы, проверять, насколько корректны их показания. Поэтому ведомости вовремя мы не сдали. База данных обнулилась. Но потребителям это было только на руку: часть домов в морозы потребляли тепла больше норматива, а людям всё-таки насчитали по среднему».
Прорывы на теплосетях?
В местных СМИ то и дело говорится, что большинство сетей выработало свой срок и нуждается в модернизации. По разным оценкам, от 50% до 75% теплосетей в Челябинске считаются ветхими и нуждаются в срочной замене.
«Если вы видите открытый грунт среди сугробов или мокрый асфальт, знайте: это не природное явление. В этом месте идут огромные теплопотери в сетях! — заявила в своём телеграм-канале челябинский блогер Валентина Волкова. — Снег, попадая на теплую землю, тает. Это свидетельствует о порыве подземной теплотрассы: тепло уходит в почву, вызывая протаивание грунта. Объемы потери тепла при таких авариях могут быть колоссальными».
Но специалисты объясняют, что проталины среди сугробов не всегда свидетельствуют о ЧП на теплотрассе.
«Теплотрассы под газонами и под дворовыми проездами обычно находятся на небольшой глубине, нормативный минимум — полметра от поверхности земли, — рассказал Павел Волосатов. — У каждой трубы — нормированная толщина тепловой изоляции, но даже при этом грунт над тепловой сетью всегда теплее, чем вокруг, поэтому снег и тает. Об утечке теплоносителя однозначно может свидетельствовать только выход горячей воды на поверхность».