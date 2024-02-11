На четверть сократился экспорт молдавских товаров в Россию за 11 месяцев 2023 года

В целом экспорт молдавских товаров в страны СНГ в январе-ноябре 2023 года составил 848,4 миллиона долларов, или на 8,7% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, с долей в 22,7% в общем объеме. Импорт в страну товаров из государств Содружества за 11 месяцев 2023 года составил 1 425,4 миллиона долларов, что на 30,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года, достигнув доли в 18,1% в общем объеме импорта.