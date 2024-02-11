На четверть сократился экспорт молдавских товаров в Россию за 11 месяцев 2023 года

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik.Экспорт молдавских товаров в Россию в январе-ноябре 2023 года сократился, в сравнении с тем же периодом 2022 года, на 25%: с 179,3 миллиона долларов 134,5 миллиона долларов, данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
Доля России в общем объеме молдавского экспорта, по данным НБС, за 11 месяцев прошлого года снизилась с 4,5% до 3,6%, а в импорте — с 13,23% до 3,82%.
В январе-ноябре 2023 года поставки российской продукции в Молдову, в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, сократились на 72,8%: с 1,104 миллиарда до 300,3 миллиона долларов.
По объемам закупки молдавской продукции в стоимостном выражении Россия по итогам 11 месяцев прошлого года заняла шестое место среди крупнейших партнеров Молдовы, пропустив вперед Румынию, Украину, Италию, Германию и Чехию. По объемам поставок продукции в Молдову Россия занимает седьмое место после Румынии, Украины, Китая, Турции, Германии и Италии, свидетельствуют данные Нацбюро статистики.
В целом экспорт молдавских товаров в страны СНГ в январе-ноябре 2023 года составил 848,4 миллиона долларов, или на 8,7% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, с долей в 22,7% в общем объеме. Импорт в страну товаров из государств Содружества за 11 месяцев 2023 года составил 1 425,4 миллиона долларов, что на 30,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года, достигнув доли в 18,1% в общем объеме импорта.
Данные НБС не охватывают экспортно-импортные операции предприятий и организаций Левобережья Днестра и муниципия Бендеры.