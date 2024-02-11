Беларусь построит в Узбекистане птицефабрику под брендом «Жожа»

Птицефабрику построят в Ташкенте. Проект уже начали реализовывать. Об этом, как пишет БелТА, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош.
Уже приобретен комбикормовый завод, получена земля, а также проработан проект птицефабрики. На ней планируется выращивать бройлеров, объем производства продукции составит около 70−75 тыс. тонн в год.
Также известен и бренд, под которым будет запущен проект, — «Жожа», что в переводе обозначает «Цыпленок».
Готовую продукцию в том числе планируют продавать на рынки третьих стран, например в Афганистан.
Ранее сообщалось, что Беларусь планирует создать в Узбекистане совместные фармпроизводства, предприятие по производству БелАЗов, а также молочный комбинат в Самарканде при участии «Савушкина продукта».