Беларусь построит в Узбекистане птицефабрику под брендом «Жожа»

Беларусь построит птицефабрику в Ташкенте. Уже приобретен комбикормовый завод, получена земля, а также проработан проект птицефабрики. На ней планируется выращивать бройлеров, объем производства продукции составит около 70−75 тыс. т в год.