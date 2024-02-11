МИНСК, 11 фев — Sputnik. В Литве начали арбитражный процесс из-за жалобы «Беларуськалия», сообщает Sputnik Литва.
Белорусский производитель калийных удобрений хочет возместить убытки на сумму около 1 млрд евро без учета процентов и судебных издержек.
По данным Минтранспорта Литвы, арбитражный процесс будет конфиденциальным.
«В рамках арбитражного разбирательства, инициированного белорусской компанией “Беларуськалий” против Литовской Республики, в начале 2024-го был сформирован арбитражный суд, и разбирательство будет продолжаться в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года».
История с транзитом калия
В августе 2020 года США ввели против «Беларуськалия» санкции, официально они заработали в декабре того же года. Однако даже после этого транзит белорусских удобрений в Клайпедский порт не прекратился, что вызвало скандал. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг «Беларуськалия» нанесла большой вред репутации государства. После этого литовское правительство заявило, что расторгает контракт на перевозку белорусского калия с 1 февраля, ЛЖД уже официально уведомила об этом «Беларуськалий».
В правительстве Литвы признали договор с белорусским предприятием угрозой для национальной безопасности. Эксперты прогнозировали, что экономике может грозить ущерб от 1 миллиарда евро.
Односторонние действия литовской стороны привели к экономическим потерям одного из основных белорусских экспортеров, который был вынужден быстро перенаправить свой экспорт на российские порты. Сейчас «Беларуськалий» осуществляет экспортные поставки исключительно по территории России и через ее морские порты на различных морях.