В Литве начали арбитражный процесс из-за жалобы «Беларуськалия»

В августе 2020 года США ввели против «Беларуськалия» санкции, официально они заработали в декабре того же года. Однако даже после этого транзит белорусских удобрений в Клайпедский порт не прекратился, что вызвало скандал. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.