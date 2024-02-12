В минспорта назвали причину увеличения субсидий ХК «Сибирь» на 70%

В министерстве спорта Новосибирской области назвали причину увеличения субсидии для ХК «Сибирь» на 70%. Клубу выделят 1, 21 млрд рублей. Такое рост финансирования вызван снижением доходов участников «Новосибирского профессионального хоккейного клуба “Сибирь” и его спонсоров. Об этом сообщил портал runews24.ru.
При этом в спортивном ведомстве не гарантируют, что увеличение финансирования приведет к более высоким результатам в новом сезоне КХЛ.
По словам завкафедрой спортивного маркетинга Университета «Синергия» Андрея Малыгина, есть надежда, что это позволит команде обернуть преданность фанатов себе на пользу и расширить экосистему бренда.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что хоккеистам «Сибири» недоплатили премиальные за победу над «Амуром».