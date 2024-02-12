В минспорта назвали причину увеличения субсидий ХК «Сибирь» на 70%

В министерстве спорта Новосибирской области назвали причину увеличения субсидии для ХК «Сибирь» на 70%. Клубу выделят 1, 21 млрд рублей. Такое рост финансирования вызван снижением доходов участников «Новосибирского профессионального хоккейного клуба “Сибирь” и его спонсоров. Об этом сообщил портал runews24.ru.