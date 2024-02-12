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Дмитрий Алексеев решил самый громкий земельный спор по Патроклу

Чтобы создать «лучший пляж в России», он выкупил участок вместе с компанией-владельцем.
Источник: PrimaMedia.ru

Глава DNS Дмитрий Алексеев решил самый громкий земельный спор по Патроклу, где намеревается создать «лучший пляж в России». Бизнесмен выкупил участок вместе с компанией «Другое дело», с которой раньше у него были трения по цене. Уже летом на территории запланирован фестиваль по пляжному волейболу, рассказал он ИА PrimaMedia.

Таким образом, известный в городе миллиардер, меценат и строитель Нагорного парка еще на один шаг приблизился к реализации мегапроекта. Из 14 земельных участков, на которых была разбита территория будущего пляжа-мечты, только по двум существуют «непонимание».

Дмитрий Алексеев признался ИА PrimaMedia, что «не то, чтобы доволен условиями сделки, но доволен, что ситуация с “Другим делом” благополучно разрешилась».

«Остались еще некоторый груз былых договоренностей. Чтобы сделку совершить, мы купили ооошку, и у нее были свои обязательства, — говорит бизнесмен. — Там еще есть некая история. Быстро ничего не произойдет. Капитальных вложений пока не будет, но определенные планы уже есть. Мы начнем приводить эту территорию к тому, чтобы она все больше и больше напоминала пляж. Летом хотим провести там спортивный праздник, фестиваль пляжного спорта. Песок завезем, волейбольные площадки устроим, чтобы территория уже жила в режиме пляжа. И параллельно, глядя как все это продвигается, будем делать концепцию с привлечением энтузиастов, местных жителей, экспертов».

Кстати, здесь планы Дмитрия Алексеева согласуются с событийной линейкой мэрии по «Молодежной столице». Ранее глава Владивостока Константин Шестаков в беседе с редакцией ИА PrimaMedia озвучивал фестиваль по пляжному волейболу, как одно из мероприятий в рамках нового статуса. Если объединить намерения, то получится дешево (по крайней мере, для бюджета города) и, стоит надеяться, не сердито.

Одновременно продолжится благоустройство на ранее приобретенных участках. По словам бизнесмена, в этом году планируется, если не завершить, до «довести до какой-то стадии» обустройство территории вокруг озера на Патрокле, разбитое на два этапа.

По самому пляжу усилия сосредоточат на выработке концепции.

Отметим, что территория Патрокла, на которой Дмитрий Алексеев в 2021 году запланировал «самый крутой пляж», была разбита на 14 земельных участков, и у каждого был свой собственник, с которым приходилось вести переговоры. Наиболее публично и остро история развивалась с компанией «Другое дело», которую Алексеев упрекал в земельных спекуляциях, а в компании говорили о давлении на бизнес и использовании административного ресурса. Компания тогда предложила миллиардеру выкупить землю за 250 млн рублей, хотя тремя годами ранее приобрела ее у ДОМ.рф за 50 млн, а в 2023 году мэрия изменила зонирование этой территории с Р-3 (объекты отдыха и туризма) на Р-6 (пляжи), существенно ограничив возможности по ее застройке.

Это диалектическое противоречие было снято условным компромиссом — Алексеев выкупил саму компанию вместе с землей.

«Сейчас у нас осталось всего два участка, с которыми нет понимания. Но движемся в правильно. Думаю, все получится. Есть еще участник, с которым мы пока общаемся. С ним еще нет взаимопонимания, но это, я надеюсь, вопрос времени», — отметил Дмитрий Алексеев.

недвижимость