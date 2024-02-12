Глава DNS Дмитрий Алексеев решил самый громкий земельный спор по Патроклу, где намеревается создать «лучший пляж в России». Бизнесмен выкупил участок вместе с компанией «Другое дело», с которой раньше у него были трения по цене. Уже летом на территории запланирован фестиваль по пляжному волейболу, рассказал он ИА PrimaMedia.
Таким образом, известный в городе миллиардер, меценат и строитель Нагорного парка еще на один шаг приблизился к реализации мегапроекта. Из 14 земельных участков, на которых была разбита территория будущего пляжа-мечты, только по двум существуют «непонимание».
Дмитрий Алексеев признался ИА PrimaMedia, что «не то, чтобы доволен условиями сделки, но доволен, что ситуация с “Другим делом” благополучно разрешилась».
«Остались еще некоторый груз былых договоренностей. Чтобы сделку совершить, мы купили ооошку, и у нее были свои обязательства, — говорит бизнесмен. — Там еще есть некая история. Быстро ничего не произойдет. Капитальных вложений пока не будет, но определенные планы уже есть. Мы начнем приводить эту территорию к тому, чтобы она все больше и больше напоминала пляж. Летом хотим провести там спортивный праздник, фестиваль пляжного спорта. Песок завезем, волейбольные площадки устроим, чтобы территория уже жила в режиме пляжа. И параллельно, глядя как все это продвигается, будем делать концепцию с привлечением энтузиастов, местных жителей, экспертов».
Кстати, здесь планы Дмитрия Алексеева согласуются с событийной линейкой мэрии по «Молодежной столице». Ранее глава Владивостока Константин Шестаков в беседе с редакцией ИА PrimaMedia озвучивал фестиваль по пляжному волейболу, как одно из мероприятий в рамках нового статуса. Если объединить намерения, то получится дешево (по крайней мере, для бюджета города) и, стоит надеяться, не сердито.
По самому пляжу усилия сосредоточат на выработке концепции.
Отметим, что территория Патрокла, на которой Дмитрий Алексеев в 2021 году запланировал «самый крутой пляж», была разбита на 14 земельных участков, и у каждого был свой собственник, с которым приходилось вести переговоры. Наиболее публично и остро история развивалась с компанией «Другое дело», которую Алексеев упрекал в земельных спекуляциях, а в компании говорили о давлении на бизнес и использовании административного ресурса. Компания тогда предложила миллиардеру выкупить землю за 250 млн рублей, хотя тремя годами ранее приобрела ее у ДОМ.рф за 50 млн, а в 2023 году мэрия изменила зонирование этой территории с Р-3 (объекты отдыха и туризма) на Р-6 (пляжи), существенно ограничив возможности по ее застройке.
Это диалектическое противоречие было снято условным компромиссом — Алексеев выкупил саму компанию вместе с землей.
«Сейчас у нас осталось всего два участка, с которыми нет понимания. Но движемся в правильно. Думаю, все получится. Есть еще участник, с которым мы пока общаемся. С ним еще нет взаимопонимания, но это, я надеюсь, вопрос времени», — отметил Дмитрий Алексеев.