Дмитрий Алексеев решил самый громкий земельный спор по Патроклу

«Остались еще некоторый груз былых договоренностей. Чтобы сделку совершить, мы купили ооошку, и у нее были свои обязательства, — говорит бизнесмен. — Там еще есть некая история. Быстро ничего не произойдет. Капитальных вложений пока не будет, но определенные планы уже есть. Мы начнем приводить эту территорию к тому, чтобы она все больше и больше напоминала пляж. Летом хотим провести там спортивный праздник, фестиваль пляжного спорта. Песок завезем, волейбольные площадки устроим, чтобы территория уже жила в режиме пляжа. И параллельно, глядя как все это продвигается, будем делать концепцию с привлечением энтузиастов, местных жителей, экспертов».