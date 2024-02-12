В Новосибирске через 10 лет судов скандальный долгострой на Урицкого приговорили к сносу

Напомним, к дому на Урицкого, 19 начали возводить пристройку в 2002-ом. Потом на несколько лет работы остановились. К 2007-му по соседству выросла другая высотка на Урицкого, 21. А в 2013-ом к всеобщему удивлению балкон этого дома подперла подросшая новостройка.