В Новосибирске через 10 лет судов скандальный долгострой на Урицкого приговорили к сносу

В январе этого года Арбитражный суд Новосибирской области постановил снести долгострой или привести здание в нормативное состояние всего за четыре месяца. Впрочем застройщик намерен обжаловать это решение.
Напомним, к дому на Урицкого, 19 начали возводить пристройку в 2002-ом. Потом на несколько лет работы остановились. К 2007-му по соседству выросла другая высотка на Урицкого, 21. А в 2013-ом к всеобщему удивлению балкон этого дома подперла подросшая новостройка.
В декабре 2014-го суд обязал ООО «Сибстройреконструкцию» снести несколько верхних этажей пристройки, которые посчитал самостроем, но решение так и не было исполнено. Александр Саластей несколько раз обращался со своей бедой на прямую линию президента.