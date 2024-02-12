Иркутская область и ФГБУ «Агроэкспорт» заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и временно исполняющий обязанности директора ФГБУ «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.
ФГБУ «Агроэкспорт» является подведомственным учреждением Министерства сельского хозяйства РФ. Оно создано в 2019 году для оказания консалтинговой поддержки российским экспортерам аграрной продукции, отмечает пресс-служба Правительства Приангарья.
Учреждение проводит анализ конъюнктуры внешних рынков и определяет наиболее перспективные страны для продвижения российской продукции АПК; разрабатывает концепции продвижения российских товаров АПК и комплексные стратегии по выходу на внешние рынки; помогает российским компаниям в поиске бизнес-партнеров в странах наибольшего экспортного интереса через организацию бизнес-миссий, деловых встреч и переговоров; осуществляет регулярный мониторинг состояния доступа российской продукции АПК на зарубежные рынки.
«В 2023 году наш регион увеличил объем экспортных поставок сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров почти в три раза относительно показателей 2022 года. Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Надеемся, что тесная работа с аналитиками “Агроэкспорта” позволит реализовать намеченные планы действующих экспортеров Иркутской области, оказать содействие новым экспортно ориентированным компаниям по выходу на международные рынки, увеличить количество международных контрактов на поставку продукции нашего региона, расширить рынки сбыта», — отметил Игорь Кобзев.
Также на стенде Иркутской области выставки «Россия», где состоялось подписание соглашения, регион представил свои достижения в сфере АПК, обозначил основные направления развития этой отрасли.