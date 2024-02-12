Иркутская область и ФГБУ «Агроэкспорт» заключили соглашение о сотрудничестве

«В 2023 году наш регион увеличил объем экспортных поставок сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров почти в три раза относительно показателей 2022 года. Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Надеемся, что тесная работа с аналитиками “Агроэкспорта” позволит реализовать намеченные планы действующих экспортеров Иркутской области, оказать содействие новым экспортно ориентированным компаниям по выходу на международные рынки, увеличить количество международных контрактов на поставку продукции нашего региона, расширить рынки сбыта», — отметил Игорь Кобзев.