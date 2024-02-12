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305 миллиардов тенге выиграли казахстанцы в лотерею в прошлом году — данные Минтуризма

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев рассказал, почему не публикуется информация о лотерейных выигрышах казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По итогам прошлого года призовой фонд всех лотерейных продуктов, то есть сумма переведенных выигрышей, составил 305 миллиардов тенге. Общий оборот лотерейных операторов составил 356 миллиардов тенге, — сказал Мирас Тулебаев на брифинге в СЦК.

Он также добавил, что большинство победителей лотереи, почти 90%, предпочитают оставаться «инкогнито» и не дают интервью.

Выигравшие отказываются от фотосессии и избегают публичности, грозят подать в суд в случае обнародования суммы выигрыша и личных данных.

По словам Мираса Тулебаева, были случаи, когда люди ради победы надевали маски и очки. Причина понятна — некоторые люди беспокоятся за свою безопасность.