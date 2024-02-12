305 миллиардов тенге выиграли казахстанцы в лотерею в прошлом году — данные Минтуризма

— По итогам прошлого года призовой фонд всех лотерейных продуктов, то есть сумма переведенных выигрышей, составил 305 миллиардов тенге. Общий оборот лотерейных операторов составил 356 миллиардов тенге, — сказал Мирас Тулебаев на брифинге в СЦК.
Он также добавил, что большинство победителей лотереи, почти 90%, предпочитают оставаться «инкогнито» и не дают интервью.
Выигравшие отказываются от фотосессии и избегают публичности, грозят подать в суд в случае обнародования суммы выигрыша и личных данных.
По словам Мираса Тулебаева, были случаи, когда люди ради победы надевали маски и очки. Причина понятна — некоторые люди беспокоятся за свою безопасность.