305 миллиардов тенге выиграли казахстанцы в лотерею в прошлом году — данные Минтуризма

— По итогам прошлого года призовой фонд всех лотерейных продуктов, то есть сумма переведенных выигрышей, составил 305 миллиардов тенге. Общий оборот лотерейных операторов составил 356 миллиардов тенге, — сказал Мирас Тулебаев на брифинге в СЦК.