Россияне могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки: условия

При рождении третьего или последующего ребенка с 2019 по 2023 год можно получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Этот вид господдержки можно использовать по тому же кредиту, что и маткапитал. В том числе, для семейной ипотеки до 6%.
Также эти деньги можно потратить на погашение ипотеки, которая была оформлена до рождения ребенка.
Россияне при этом могут не выделять доли членам семьи, в отличие от погашения ипотеки с помощью маткапитала.
Одну выплату разрешается потратить на одну ипотеку. Если у семьи два жилищных кредита, сумму разделить нельзя.
Выплату на погашение ипотеки можно сформировать онлайн. Ее также можно потратить на погашение ипотеки во вторичном секторе.