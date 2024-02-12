Омский завод массово ищет сотрудников на более чем 30 вакансий

По данным портала омской службы занятости, на сегодняшний день на предприятии открыты вакантные места по более чем 30 специальностям. Так, на заводе ищут экономиста по планированию, экономиста по труду, токаря 4 разряда, инженера, заместителя главного метролога, заточника, шлифовщика, фрезеровщика, пирометриста, электромонтеров и других специалистов. По некоторым вакансиям зарплаты составляют от 40 тысяч рублей и выше.