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Омский завод массово ищет сотрудников на более чем 30 вакансий

В Омске в ближайшую пятницу, 16 февраля 2024 года, состоится очередная ярмарка вакансий, ключевым работодателем которой, по информации Службы занятости Омской области, станет приборостроительный и электромеханический завод АО «Сибирские приборы и системы».
Источник: РИА "Новости"

По данным портала омской службы занятости, на сегодняшний день на предприятии открыты вакантные места по более чем 30 специальностям. Так, на заводе ищут экономиста по планированию, экономиста по труду, токаря 4 разряда, инженера, заместителя главного метролога, заточника, шлифовщика, фрезеровщика, пирометриста, электромонтеров и других специалистов. По некоторым вакансиям зарплаты составляют от 40 тысяч рублей и выше.

Ярмарка вакансий начнется в 11 часов в кадровом центре по улице Тарская, 11. Свои вакансии омичам представят и другие работодатели.

занятость