Новосибирская область оказалась на 23 месте по уровню жизни в России

Новосибирская область оказалась на 23 месте из 89 по уровню жизни в России. По итогам 2022 года наш регион был на 21-й строчке.
Рейтинговый балл составил 59, 761. Рейтинг подготовили аналитики РИА Новости. При составлении они учитывали 66 показателей, которые оценивают фактическое состояние или условия жизни в социальной сфере.
Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2023 года по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Условия улучшились в 85 из 89 регионов.
Аутсайдерами стали Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.