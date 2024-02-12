Полиция проверяет действия турагента из Братска, которого клиенты подозревают в присвоении денег

Ранее в редакцию ИА «ТК Город» обратилась пенсионерка, которая рассказала, что вместе с подругами оформила тур в Таиланд у Екатерины Леоновой, заплатив 302 тысячи рублей. Однако вылет из Иркутска в Паттайю не состоялся — необходимых документов турагент так и не предоставила. Из столицы региона пожилым женщинам пришлось возвратиться в Братск. Деньги Екатерина Леонова им не вернула.
После публикации материала о пенсионерках в редакцию ИА «ТК Город» обратилась ещё одна братчанка. Она подозревает, что тоже стала жертвой обмана со стороны турагента.
Ольга Т. (фамилия не указывается по просьбе собеседницы агентства) рассказала, что купила тур в Таиланд 17 января. За границу женщина должна полететь вместе с мужем и ребёнком 29 февраля из Новосибирска. Однако полагает, что никакого вылета не будет. Несмотря на то, что 322 тысячи рублей за тур женщина отдала почти месяц назад, Екатерина Леонова, со слов читательницы ИА «ТК Город», не может предоставить информацию относительно брони в отеле, а также все необходимые документы. Ольга подозревает, что турагент не предприняла никаких действий, чтобы организовать отдых. Поездку по уже оплаченному туру мог бы организовать другой турагент, к которому обратилась братчанка, однако он не в состоянии этого сделать без наличия определённых сведений.
При обращении к другому туроператору у нас попросили номер заявки тура. Мы связались с Екатериной Леоновой. Она выходит на связь, но говорит, что не может дойти до компьютера, не может предоставить заявку и так далее. С её слов, тур у нас есть, но она не может назвать ни туроператора, ни заявку не может предоставить. Она трубку берёт, мы с ней разговариваем, но информации добиться не можем. Мы написали претензию о возврате денежных средств. Но мы даже не понимаем, был ли у нас тур, или нет, — рассказала Ольга Т.
Братчанка считает: всё это свидетельствует о том, что Екатерина Леонова могла присвоить деньги. Ольга уже обратилась в полицию с заявлением с просьбой возбудить уголовное дело на турагента.
Корреспондент ИА «ТК Город» беседовал с Ольгой Т. 8 февраля. 12 февраля перед публикаций этого материла братчанка рассказала, что за прошедшее время с ней связалась турагент и попросила реквизиты для перевода 322 тысяч рублей обратно, но деньги на счёт за несколько дней так и не поступили.
ИА «ТК Город» ранее обращалось за комментариями к Екатерине Леоновой, однако поговорить с ней по телефону не удалось: либо отвечал автоответчик, либо линия была занята. В сообщениях, которые присылала турагент в мессенджере, она выражала готовность перезвонить и дать комментарий, но так этого не сделала. Информагентство готово предоставить возможность высказаться турагенту по поводу сложившейся ситуации.