Полиция проверяет действия турагента из Братска, которого клиенты подозревают в присвоении денег

При обращении к другому туроператору у нас попросили номер заявки тура. Мы связались с Екатериной Леоновой. Она выходит на связь, но говорит, что не может дойти до компьютера, не может предоставить заявку и так далее. С её слов, тур у нас есть, но она не может назвать ни туроператора, ни заявку не может предоставить. Она трубку берёт, мы с ней разговариваем, но информации добиться не можем. Мы написали претензию о возврате денежных средств. Но мы даже не понимаем, был ли у нас тур, или нет, — рассказала Ольга Т.