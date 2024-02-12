В Воронеже на фоне ледяного «апокалипсиса» выросли цены на такси

Один из самых популярных утренних маршрутов такси — из Северного микрорайона в центр города — стоил около 900 рублей. Примерно столько же нужно было выложить за поездку туда же с левого берега. А из Юго-Западного добраться до главных улиц Воронежа обходилось чуть дешевле — примерно в 770 «целковых». Ну, а и из Шилово доехать до центра на такси стоило не меньше тысячи рублей.