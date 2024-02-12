В Воронеже на фоне ледяного «апокалипсиса» выросли цены на такси

В понедельник, 12 февраля, в условиях, когда весь Воронеж покрылся толстым слоем льда после дождя, а коммунальщики не смогли справиться с этим безобразием, ожидаемо выросли цены на такси. Утром средняя цена поездки была чуть выше 700 рублей.
Один из самых популярных утренних маршрутов такси — из Северного микрорайона в центр города — стоил около 900 рублей. Примерно столько же нужно было выложить за поездку туда же с левого берега. А из Юго-Западного добраться до главных улиц Воронежа обходилось чуть дешевле — примерно в 770 «целковых». Ну, а и из Шилово доехать до центра на такси стоило не меньше тысячи рублей.
А главное, что и за такие «бешеные» деньги порой трудно было дождаться машину. Водители тоже не хотят гробить машины по таким дорогам, дороже потом ремонт обойдется. Ну, а по ценам — что же вы хотите? В каждой ситуации, более-менее похожей на чрезвычайные, частники их задирают до небес. Такая она, «невидимая рука рынка»…