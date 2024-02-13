Прокуратура: омским бизнесменам незаконно выдали участки в особо охраняемой зоне

— Часть этих участков располагается на землях особо охраняемых природных территорий: памятнике природы регионального значения «Омский дендрологический сад имени Гензе», а также на территории, прилегающей к скверу «Старозагородная роща». На других участках, находящихся в зоне санитарной охраны месторождения минеральных вод, используемых санаторием «Омский», собственник самовольно возвел здания (автомобильную мойку, гастро-паб и кассу «Парка на Кольцевой»), что запрещено законом. На территории, прилегающей к скверу «Старозагородная роща», незаконно возведено здание офиса продаж отелей «Сказка» и «Мечта», а также размещен используемый для проведения развлекательных мероприятий летний шатер «GreenPark», — подробно пояснили о каждом из строений прокуроры.