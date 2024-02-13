Прокуратура: омским бизнесменам незаконно выдали участки в особо охраняемой зоне

Прокуратура Омской области спустя годы заявила о том, что семье омских бизнесменов Оркиш когда-то земли в самом центре города были предоставлены незаконно. К выводу о том, что несколько участков площадью 42 тысячи квадратных метров в особо охраняемой природной зоне получены с нарушениями, прокуроры пришли спустя несколько месяцев тщательных проверок документов.
— В ходе изучения архивных документов многократно переформированных земельных участков, землеустроительных и кадастровых дел, выездов с привлечением специалистов на объекты в целях сбора исчерпывающей доказательственной базы прокуратура выявила факты незаконного предоставления земельных участков общей площадью более 42 тысяч квадратных метров в границах улиц Красный Путь — Березовая — 2-я Кольцевая города Омска, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
— Часть этих участков располагается на землях особо охраняемых природных территорий: памятнике природы регионального значения «Омский дендрологический сад имени Гензе», а также на территории, прилегающей к скверу «Старозагородная роща». На других участках, находящихся в зоне санитарной охраны месторождения минеральных вод, используемых санаторием «Омский», собственник самовольно возвел здания (автомобильную мойку, гастро-паб и кассу «Парка на Кольцевой»), что запрещено законом. На территории, прилегающей к скверу «Старозагородная роща», незаконно возведено здание офиса продаж отелей «Сказка» и «Мечта», а также размещен используемый для проведения развлекательных мероприятий летний шатер «GreenPark», — подробно пояснили о каждом из строений прокуроры.
Через Арбитражный суд Омской области прокуратура потребовала изъять земельные участки, незаконные постройки — снести. Если судить о масштабах запрошенных требований, суд вряд ли будет скорым и вряд ли закончится на первой инстанции.