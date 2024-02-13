В разы больше: за последние годы в регионе обновили 709 единиц общественного транспорта

В сфере пассажирского транспорта за последние годы обновлено 709 транспортных средств. Это в шесть раз больше, чем за предыдущую пятилетку 2013−2017 гг. Только в 2023-м году было получено 308 единиц новой техники. Выросло и количество перевезенных пассажиров — на 15 процентов: с 332 млн человек до 382 млн. Работа по обновлению подвижного состава общественного транспорта продолжается.