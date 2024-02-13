Школу заказчика объектов капитального строительства открыли в Иркутске

— Мы впервые запускаем такой проект в регионе. Участниками программы станут те, кто работает в службах государственных и муниципальных заказчиков. Ведь именно от их знаний зависит качество строительства, — сказал заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев.