Школу заказчика объектов капитального строительства открыли в Иркутске

Открытие «Школы заказчика» прошло на базе Иркутского национального исследовательского технического университета 12 февраля. Там будут готовить специалистов в сфере госзаказа для строительной отрасли. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Мы впервые запускаем такой проект в регионе. Участниками программы станут те, кто работает в службах государственных и муниципальных заказчиков. Ведь именно от их знаний зависит качество строительства, — сказал заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев.
Образовательная программа рассчитана на два часа. За это время участники в очной форме будут изучать вопросы нормативно-правового регулирования строительной деятельности, проектирования объектов капитального строительства, экспертизы проектной документации, строительного надзора и контроля за строительством, а также цифровизации строительной отрасли на основе единой информационной системы.