В Омской области впервые сократилась очередь детей-сирот на жильё

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на Международной выставке-форуме «Россия» в интервью ТАСС рассказал о сокращении очереди детей-сирот на жильё в 2023 году. По данным на 9 февраля 2024 года в очереди стоят 8 290 человек. В 2023 году в очереди было больше 8 500 человек.