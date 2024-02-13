В Омской области впервые сократилась очередь детей-сирот на жильё

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на Международной выставке-форуме «Россия» в интервью ТАСС рассказал о сокращении очереди детей-сирот на жильё в 2023 году. По данным на 9 февраля 2024 года в очереди стоят 8 290 человек. В 2023 году в очереди было больше 8 500 человек.
Для покупки жилья и сертификатов было выделено более 1,5 миллиарда рублей. Из них федеральные средства — только около 300 миллионов.
«В этом году объем поддержки не будем снижать, более того, планируем его увеличивать минимум на пять процентов», — сказал Хоценко. Он также отметил, что для комплексного решения этой проблему нужна федеральная программа.