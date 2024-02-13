До апреля физлица должны представить декларации по доходам за 2023-й

— Наиболее распространенными доходами, при получении которых у физического лица возникает обязанность по представлению декларации, являются: 1) доходы, полученные за границей и (или) из-за границы Республики Беларусь (оплата за работу по найму, выигрыши в online-казино, букмекерских конторах, дивиденды от иностранных компаний, проценты по счетам в зарубежных банках и др.); 2) доходы, полученные от продажи (мены) в течение календарного года одного автомобиля, общая масса которого превышает 3,5 тонны и (или) число сидячих мест которого (помимо сиденья водителя) превышает восемь, либо двух и более других механических транспортных средств; 3) доходы, полученные от продажи (мены, ренты) в течение 5 лет двух и более объектов недвижимого имущества одного вида (жилой дом, квартира, дача, садовый домик, гараж, машино-место, земельный участок, др.) либо доли в праве собственности на такое имущество; 4) доходы, полученные в результате дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 9 338 белорусских рублей, в сумме от всех источников в течение налогового периода. Исключение составляют доходы, полученные от физических лиц, состоящих между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, — отметили в инспекции министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску.