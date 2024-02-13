Средняя цена 1 кв. м жилья в Ташкенте превысила $1200 — ЦБ

В разрезе регионов рост количества сделок наблюдался в Кашкадарьинской, Навоийской областях и Республике Каракалпакстан (12%) и Хорезмской области (10%). Цены как на первичном, так и на вторичном рынке жилья продолжили рост. Так, цены на старые дома выросли на 35,1%, на новые — на 39,6%.