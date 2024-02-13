Средняя цена 1 кв. м жилья в Ташкенте превысила $1200 — ЦБ

В 2023 году было заключено 335 тыс. сделок с недвижимостью, что на 4,4% больше, чем в 2022 году, следует из отчета Центрального банка.
Активность на рынке недвижимости объяснялась высоким спросом в условиях привлекательности рынка недвижимости в сравнении с другими инвестиционными и сберегательными инструментами, а также востребованностью ипотечным кредитованием среди населения.
В разрезе регионов рост количества сделок наблюдался в Кашкадарьинской, Навоийской областях и Республике Каракалпакстан (12%) и Хорезмской области (10%). Цены как на первичном, так и на вторичном рынке жилья продолжили рост. Так, цены на старые дома выросли на 35,1%, на новые — на 39,6%.
Существенные темпы роста были зафиксированы в крупных и туристических центрах — в Ташкенте, Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Хорезмской областях — рост более чем на 40%.
В столице отмечался заметный ценовой разрыв с регионами: цены на вторичном рынке выросли с 10,5 млн до 14,9 млн сумов за 1 кв. метр (с $933 до $1212). Цена за 1 га земли в столице выросла с 263 до 362 млн сумов (с $23 369 до $32 166).