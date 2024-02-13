В Калининграде начинают ремонтировать советские многоэтажки рядом с набережной Трибуца

Рядом с набережной Трибуца в Калининграде начинают ремонтировать советские многоэтажки. Рабочие устанавливают леса на фасадах домов № 76 и № 78 по Московскому проспекту. Кроме того, в порядок приведут соседнее здание на набережной Трибуца, 37.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, территорию во дворе огородили забором. Там обустраивают бытовку и место для хранения строительных материалов.
На многоэтажках обустроят вентилируемые фасады из натуральных долговечных материалов. Кроме того, подрядчику предстоит заменить отделку ограждений всех балконов, входные неутеплённые двери, а также окна и металлические решётки подвалов. На фасаде дома № 78 планируют разместить новый мурал.
Контракт на ремонт трёх панелек заключили с компанией «Логос-Строй». Стоимость работ составит 203 миллиона рублей, их должны выполнить до 20 декабря 2024 года.
Логос-Строй регулярно выигрывает аукционы по ремонту домов. Компания приводила в порядок панельки за мостом на Ленинском проспекте, напротив Рыбной деревни и в других местах.
В последние несколько лет в Калининграде активно ремонтируют советские многоэтажки. Подрядчики обновили дома на улицах Баграмяна, Эпроновской, Октябрьской и Старопрегольской набережной. В 2023 году начался ремонт панельки на Московском проспекте, 14−22. Фасад здания планируют украсить диким виноградом.