В Калининграде начинают ремонтировать советские многоэтажки рядом с набережной Трибуца

Рядом с набережной Трибуца в Калининграде начинают ремонтировать советские многоэтажки. Рабочие устанавливают леса на фасадах домов № 76 и № 78 по Московскому проспекту. Кроме того, в порядок приведут соседнее здание на набережной Трибуца, 37.