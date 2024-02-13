В Новосибирске будут называть УК, не справляющиеся с работой

— Нужно говорить, что проводятся проверки и говорить об их результатах. Выделять компании, которые выполняют предписания и те, которые не очень активно это делают. Последних нужно подсвечивать, — заявил Олег Клемешов, исполняющий обязанности мэра города Новосибирска.