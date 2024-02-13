Опубликован топ‑5 высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде за февраль

Аналитики SuperJob составили топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде за февраль, сообщает пресс-служба сервиса.
Самую высокую оплату труда предлагают водителю категории Е — от 180 до 280 тысяч рублей. Будущему сотруднику предстоит перевозить грузы по России и СНГ.
От 157 тысяч рублей в месяц предлагают станочнику широкого профиля на автомобилестроительном предприятии, а управляющему розничной сетью — 150−200 тысяч рублей.
Замкнули пятерку самых высокооплачиваемых вакансий месяца электросварщик и менеджер по продажам. Они могут зарабатывать от 130 тысяч рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 70% нижегородцев никогда не опаздывают на работу.