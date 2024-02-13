По данным властей муниципалитета, на текущий момент принудительно демонтировано пять торговых объектов, еще 19 предприниматели убрали добровольно.
В прошлом году на территории города было демонтировано более 400 объектов нестационарной торговли, которые не попадали в схему размещения НТО и требования к внешнему облику торговых точек. Свыше 70 из них были демонтированы принудительно.
В Перми начался принудительный снос 64 торговых точек
По инициативе администрации Перми в городе сносят 64 нестационарных торговых объекта, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным властей муниципалитета, на текущий момент принудительно демонтировано пять торговых объектов, еще 19 предприниматели убрали добровольно.