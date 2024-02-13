Подрядчиков из Беларуси планируют привлечь к постройке больниц в Находке

Власти Приморья планируют привлечь белорусских специалистов к проектированию и строительству социальных объектов в крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, эта тема обсуждалась на встрече зампредседателя Правительства края Виталия Блоцкого с руководством Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь в Минске.
В частности решались вопросы продолжения сотрудничества с потенциальными генподрядчиками в строительстве инфекционной больницы на 400 мест, проектирования и строительства стационара на 419 мест в Находке, а также других объектов социальной инфраструктуры в регионе.
Блоцкий также провел встречу с руководством одного из головных проектных институтов Республики Беларусь «Белгоспроект». Говорили возможном проектировании объектов спорта, медицины и образования в Приморье.