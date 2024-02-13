В Иркутской области завершили реконструкцию станции Зима

На станции Зима в Иркутской области завершили реконструкцию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщают в ВСЖД.
Во время работ удлинили 14 путей протяженностью 8 километров. Теперь они способны вместить грузовые составы длиной до 100 вагонов.
— В рамках реконструкции отсыпали более 21 тыс кубометров земляного полотна, уложили 20 новых стрелочных переводов, смонтировали около 13 км контактной сети, — говорят в ВСЖД.
Реконструкцию закончили в установленные сроки. При этом перевозочный процесс не прекращался.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что слесарь-электрик разбился, после того как упал с крана в Тайшете.