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Компания, планирующая построить крематорий, нашла участок для размещения

Компания «Возобновляемые ресурсы» работает совместно с министерством экономики.

Руководитель компании ООО «Возобновляемые ресурсы», которая планирует построить крематорий в Омске, рассказал, что на примете уже есть участок под строительство здания.

Виталий Карпов отметил, что проект будет реализован с помощью министерства экономики Омской области. На данный момент компания вместе с агентством развития и инвестиций проверяет выбранные участки.

«Движемся по конкретному плану, совместной дорожной карте, нас поддерживают власти региона, за что искренне благодарны», — заявил Карпов.

Напомним, что построить крематории на омской земле ранее собирались столичная компания «Помощь» и местная организация «Феникс». Однако инициатива инвесторов пока так и не увенчалась успехом.

строительство