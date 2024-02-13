Компания, планирующая построить крематорий, нашла участок для размещения

Руководитель компании ООО «Возобновляемые ресурсы», которая планирует построить крематорий в Омске, рассказал, что на примете уже есть участок под строительство здания.
Виталий Карпов отметил, что проект будет реализован с помощью министерства экономики Омской области. На данный момент компания вместе с агентством развития и инвестиций проверяет выбранные участки.
«Движемся по конкретному плану, совместной дорожной карте, нас поддерживают власти региона, за что искренне благодарны», — заявил Карпов.
Напомним, что построить крематории на омской земле ранее собирались столичная компания «Помощь» и местная организация «Феникс». Однако инициатива инвесторов пока так и не увенчалась успехом.