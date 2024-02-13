«Автотор» начал сборку кроссоверов Dongfeng Sokon в Калининграде

«Автотор» строит несколько новых предприятий для повышения локализации в Калининграде. В микрорайоне имени Космодемьянского появятся заводы электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс, робототехники, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки, а также литейно-механическое производство. Общий объём инвестиций оценивается в 32 миллиарда рублей. Новый промышленный кластер из 12 заводов рассчитывают запустить в 2024 году.