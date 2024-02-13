«Автотор» начал сборку кроссоверов Dongfeng Sokon в Калининграде

В Калининграде запустили сборку кроссоверов китайской марки Dongfeng Sokon. Машины производят на «Автоторе» по заказу компании «Моторинвест».
В первой партии выпустят купе-кроссовер DFSK ix5 и семиместный полноприводный DFSK ix7. Модели дополнят линейку семейства автомобилей DFSK на российском рынке, сообщает «Автостат». В рамках сотрудничества «Моторинвест» берёт на себя обязательства по реализации, предоставлению послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставке запасных частей.
«Автотор» начал выпускать китайские машины в январе 2023 года. Первой моделью, которую представили на российском рынке, стал седан Kaiyi E5. На заводе также выпускают китайские машины BAIC, SWM, JMC. В начале января стало известно, что в Калининграде откроют производство кроссоверов китайской марки Forthing.
«Автотор» строит несколько новых предприятий для повышения локализации в Калининграде. В микрорайоне имени Космодемьянского появятся заводы электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс, робототехники, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки, а также литейно-механическое производство. Общий объём инвестиций оценивается в 32 миллиарда рублей. Новый промышленный кластер из 12 заводов рассчитывают запустить в 2024 году.