С чего начнется строительство Большого Смоленского моста в Петербурге

«В соответствии с этим контрактом “Дороги и Мосты” в срок до конца октября 2026 года выполнят комплекс строительных работ и возведут необходимые временные здания и сооружения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что будет подготовлен полный комплект рабочей документации на строительство развязки на пересечении улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта. Его передадут заказчику до середины июля 2025 года, уточняет издание «Мойка 78».
Напомним, что Главгосэкспертиза одобрила проект Большого Смоленского моста в Петербурге.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда построят Большой Смоленский мост в Северной столице.