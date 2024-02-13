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С чего начнется строительство Большого Смоленского моста в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля, ФедералПресс. Петербургские власти подписали первый контракт на строительство Большого Смоленского моста. В пресс-службе акционерного общества «Дороги и Мосты» уточнили, что речь идет о подготовке территории строительства.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«В соответствии с этим контрактом “Дороги и Мосты” в срок до конца октября 2026 года выполнят комплекс строительных работ и возведут необходимые временные здания и сооружения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что будет подготовлен полный комплект рабочей документации на строительство развязки на пересечении улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта. Его передадут заказчику до середины июля 2025 года, уточняет издание «Мойка 78».

Напомним, что Главгосэкспертиза одобрила проект Большого Смоленского моста в Петербурге.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда построят Большой Смоленский мост в Северной столице.

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