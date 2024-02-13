Городская администрация потребовала снести рестораны в парке Горького

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», городские власти подали два иска к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», которое арендует парк.
В первом иске, власти требуют признать самовольными постройками шесть зданий, куда также вошли рестораны и кафе и снести их. В мэрии считают постройки незаконными, построенными без необходимых разрешений. Второй иск оспаривает право собственности арендатора на театральную эстраду и контрольную будку.
В руководстве парка отметили, что в настоящий момент пока не ознакомились с документами и материалами арбитражного дела.
При этом как полагают эксперты, если иски администрации будут удовлетворены, деятельность парка может стать нерентабельной.
Напомним, что городской парк им. Горького является особо охраняемой территорией, на которой расположены памятники архитектуры, в числе которых ротонда и ограждение. Парк арендует ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», в котором муниципалитету принадлежит 24%, остальные доли в обществе контролирует бизнесмен Рашид Габдуллин.