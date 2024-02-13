Городская администрация потребовала снести рестораны в парке Горького

В Арбитражный суд Пермского края поступило два иска к руководству парка им. Горького, в которых мэрия требует признать самовольными постройками шесть зданий на территории парка, в числе которых рестораны т кафе. Также оспариваются права оператора парка на театральную эстраду и контрольную будку.