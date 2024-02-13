Новосибирскую область ждет строительная реформа: что произойдет с ценами

«Это позволит сделать расценки в строительстве более прозрачными и достоверными. Вряд ли это отразится на ценах на недвижимость», — уточнил Городецкий.
Он отметил, что после перехода субъектов на другой метод расчета смет цены на рынке будут более приближены к реальности. Ресурсно-индексный метод — это способ, при котором расчет строительства будущих зданий производится с учетом текущих цен на строительные материалы. В смету также включается оценка труда сотрудников.
Напомним, загородные дома сильно подорожали в Новосибирской области. При этом спрос на частные дома в 2023 году в регионе упал.