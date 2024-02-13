Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Новосибирскую область ждет строительная реформа: что произойдет с ценами

НОВОСИБИРСК, 13 февраля, ФедералПресс. В первом квартале 2024 года планируется завершить переход субъектов Российской Федерации на ресурсно-индексный метод определения стоимости строительства, в том числе в Новосибирской области. По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Владимира Городецкого, это не изменит цены на рынке недвижимости.

«Это позволит сделать расценки в строительстве более прозрачными и достоверными. Вряд ли это отразится на ценах на недвижимость», — уточнил Городецкий.

Он отметил, что после перехода субъектов на другой метод расчета смет цены на рынке будут более приближены к реальности. Ресурсно-индексный метод — это способ, при котором расчет строительства будущих зданий производится с учетом текущих цен на строительные материалы. В смету также включается оценка труда сотрудников.

Напомним, загородные дома сильно подорожали в Новосибирской области. При этом спрос на частные дома в 2023 году в регионе упал.

недвижимость