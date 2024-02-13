Всеобщее декларирование: кто и как будет оценивать драгоценности

«Любая оценочная компания, вид деятельности которой связан с проведением оценки такого вида имущества может произвести оценку без ограничений. Сейчас поступают заявки от клиентов, когда они говорят, что не все оценочные компании работают по оценке картин, драгоценностей и так далее. У оценщиков тоже есть своя специализация. Есть оценщики недвижимости, есть оценщики ущерба по ДТП, по оценке бизнеса. Поэтому, если встает вопросов о том, что клиент не может найти компанию, которая бы оценила предметы, которые они хотят отразить в декларации, то могут обратиться в палаты оценщиков, их четыре по Казахстану, в любую можно позвонить и они дадут список лиц, кто конкретно занимается нужной вам оценкой», — рекомендовала она.