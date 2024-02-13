Волгоградцы рассказали, какое их хобби переросло в работу с хорошим доходом

Выяснилось, что профессия 22% опрошенных выросла именно из хобби. Мужчины на 7% чаще женщин делают свое любимое занятие доходным.
В основном волгоградцы увлекаются такими доходными хобби, как программирование (20%), техника и механика (18%), рисование (11%), литература, писательство (6%).
Среди других вариантов были перечислены иностранные языки, психология, кулинария, музыка, фотография, танцы и спорт.
Практически каждый третий (31%) заявил, что доволен сейчас заработком, который он получает от любимого дела. Около 69% рассказали, что ждут от хобби-профессии большего дохода.
Среди тех, кто доволен своим заработком, представители сферы строительства (48%), IT (39%), бухгалтеры и финансисты (38%), производственники (37%).