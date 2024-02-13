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Волгоградцы рассказали, какое их хобби переросло в работу с хорошим доходом

Служба исследований hh.ru выяснила, какой вид хобби приносит больше всего дохода жителям Волгоградской области.
Источник: Волгоградская правда

Выяснилось, что профессия 22% опрошенных выросла именно из хобби. Мужчины на 7% чаще женщин делают свое любимое занятие доходным.

В основном волгоградцы увлекаются такими доходными хобби, как программирование (20%), техника и механика (18%), рисование (11%), литература, писательство (6%).

Среди других вариантов были перечислены иностранные языки, психология, кулинария, музыка, фотография, танцы и спорт.

Практически каждый третий (31%) заявил, что доволен сейчас заработком, который он получает от любимого дела. Около 69% рассказали, что ждут от хобби-профессии большего дохода.

Среди тех, кто доволен своим заработком, представители сферы строительства (48%), IT (39%), бухгалтеры и финансисты (38%), производственники (37%).

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