В Новосибирске опубликуют список худших управляющих компаний. Его подготовят в ближайшее время.
С инициативой выступил исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов на аппаратном совещании. По его словам, «страна должна знать своих героев». Глава города использовал известную присказку в ироничном ключе.
Причиной подготовки рейтинга стала череда коммунальных аварий в Новосибирске, когда сотни домов оказались без света и электричества.
«Пусть родина знает своих героев, которые неадекватно выполняют свои обязанности, а точнее ненадлежащим образом. Которых не заботит угроза жизни и здоровья своих жителей», — указал Клемешов.
По его словам, о проблеме нужно говорить.