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В Новосибирске опубликуют список худших управляющих компаний

С такой инициативой выступил и.о. мэра Олег Клемешов.
Источник: Агентство «Москва»

В Новосибирске опубликуют список худших управляющих компаний. Его подготовят в ближайшее время.

С инициативой выступил исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов на аппаратном совещании. По его словам, «страна должна знать своих героев». Глава города использовал известную присказку в ироничном ключе.

Причиной подготовки рейтинга стала череда коммунальных аварий в Новосибирске, когда сотни домов оказались без света и электричества.

«Пусть родина знает своих героев, которые неадекватно выполняют свои обязанности, а точнее ненадлежащим образом. Которых не заботит угроза жизни и здоровья своих жителей», — указал Клемешов.

По его словам, о проблеме нужно говорить.

ЖКХ