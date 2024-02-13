Выбоины на двух мостах в Новосибирске заделают за день до морозов

Это решение было принято на аппаратном совещании в городской администрации 13 февраля.
Рабочим предстоит выполнить работы до прихода ожидаемых морозов, которые прогнозируются уже 15 февраля.
Клемешов отметил, что на мостах образовались значительные выбоины, которые необходимо устранить до начала морозов, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.
«Но завтра вполне комфортная температура до −5 градусов обещаю. Правда, со снегом, но, тем не менее, можно спланировать и особенно опасные ямы заделать. Посмотрите, эта работа должна быть на постоянном контроле», — сказал Клемешов.