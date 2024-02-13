В Строительный кодекс будет включена глава о строительстве в сейсмических зонах

Порядка 45% территорий Казахстана отнесены к сейсмоопасным зонам. В этой связи, нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для нашей страны очень важны, отметил Тимур Карагойшин, вице-министр промышленности и строительства, представлявший проект Кодекса в мажилисе.
Для повышения качества строительных объектов планируется принятие комплексных мер по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем. В их числе: заблаговременное проведение оценки сейсмической опасности, выбор площадки для строительства, проведение испытаний
Еще одним нововведением является ввод новых институтов регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска.
Вместе с тем, в проекте Кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов, направленные для определения износа, проверки качества конструкций, признанию объекта ветхим, возможность реновации.
При этом, местные исполнительные органы должны обеспечивать проведение паспортизации в сейсмоопасных регионах для оценки сейсмической опасности и сейсмостойкости строительных объектов.