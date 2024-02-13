В Строительный кодекс будет включена глава о строительстве в сейсмических зонах

Порядка 45% территорий Казахстана отнесены к сейсмоопасным зонам. В этой связи, нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для нашей страны очень важны, отметил Тимур Карагойшин, вице-министр промышленности и строительства, представлявший проект Кодекса в мажилисе.