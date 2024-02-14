Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 14 февраля 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 14 февраля 2024, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2240 рубля, 1 евро — 3,4708 BYN, 100 российских рублей — 3,5368 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 13 февраля, вторник, были таковы: 1 доллар США равен 3,2204 рубля, 1 евро — 3,4701 BYN, 100 российских рублей — 3,5371 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро поднялись, а курс рубля РФ несколько снизился.