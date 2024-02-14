Власти Екатеринбурга готовят «кардинальные меры» по общественному транспорту

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Гяламов во время выступления на заседании Городской думы 13 февраля заявил, что администрация готовит ряд решений по городскому общественному транспорту, чтобы вывести его из кризисной ситуации. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
— Ведутся переговоры с областными властями, был предварительный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Необходимы радикальные меры для выведения транспортной отрасли из кризиса, — заявил на заседании Думы Рустам Гяламов.
Недавно вице-мэр лично проехал на метро и в автобусах, пообщался с работниками депо. По его словам, администрация Екатеринбурга в скором времени обнародует предложения, которые вынесут на суд депутатов Гордумы.
Отметим, что сегодня из-за низких зарплат не хватает водителей и кондукторов, что сказывается на периодичности курсирования транспорта на маршрутах.