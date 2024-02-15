Трамвай в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге запустят 17 февраля

«В прошлом году наконец-таки было открыто движение в Академический. Буквально через несколько дней у нас откроется движение в Солнечный», — также прокомментировал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов.



«Транспортная доступность Солнечного в разы повысится и сократится время поездки жителя района до центральной части города», — рассказал господин Ермишкин. По его словам, ожидается, что трамвай запустят губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.



По данным городской администрации, новые пути протяженностью около 1,5 км соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. Специалисты Гортранса подготовили для него сетку с расписанием.