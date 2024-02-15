«В прошлом году наконец-таки было открыто движение в Академический. Буквально через несколько дней у нас откроется движение в Солнечный», — также прокомментировал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов.
«Транспортная доступность Солнечного в разы повысится и сократится время поездки жителя района до центральной части города», — рассказал господин Ермишкин. По его словам, ожидается, что трамвай запустят губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.
По данным городской администрации, новые пути протяженностью около 1,5 км соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. Специалисты Гортранса подготовили для него сетку с расписанием.
Трамвай в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге запустят 17 февраля
В Екатеринбурге 17 февраля планируют запустить трамвай в микрорайон Солнечный, рассказал на круглом столе «Рынок недвижимости 2024: тренды и прогнозы» ИД «Коммерсантъ-Урал» вице-президент по региону Урал Группы «Эталон» Андрей Ермишкин.
«В прошлом году наконец-таки было открыто движение в Академический. Буквально через несколько дней у нас откроется движение в Солнечный», — также прокомментировал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов.