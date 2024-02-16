Рекламу импортного вина и пива разрешат с 2025 года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев подписал закон с поправками к действующему законодательству для его гармонизации с правилами ВТО, в рамках которого с 2025 года снимут ограничения на рекламу импортного пива, натуральных и игристых вин, сообщает корреспондент Podrobno.uz.