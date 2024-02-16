Рекламу импортного вина и пива разрешат с 2025 года

Документ, вносящий поправки в законодательство, станет еще одним шагом в сторону вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Напомним, что в январе этот закон одобрили сенаторы.
В частности, вносятся изменения в закон «О рекламе», в нынешней версии которого реклама пива, натуральных и игристых вин разрешена, при определенных условиях, только для продукции, произведенной в Узбекистане. Новый закон исключает это ограничение.
Кроме того, согласно поправкам в закон «О государственной пошлине», в 10 раз будет снижена сумма пошлины за регистрацию фирмы с иностранными инвестициями, что составит 1 БРВ или 340 тысяч сумов.
Пошлины за подачу патентной заявки, экспертизу по охране изобретений и полезных моделей, регистрацию товарных и сервисных знаков приводятся к нормам ВТО. Вводятся скидки на получение патентов:
для лиц с инвалидностью — 90%,
для студентов, научных и научно-педагогических работников — 30%,
для малого бизнеса, образовательных и научных заведений — 25%.
Изменения, относящиеся к рекламе алкоголя и госпошлине, вступят в силу с 1 января 2025 года. Остальные поправки, касающиеся законов «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности», «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» и «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» вступают в силу со дня публикации.