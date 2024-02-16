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Рекламу импортного вина и пива разрешат с 2025 года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев подписал закон с поправками к действующему законодательству для его гармонизации с правилами ВТО, в рамках которого с 2025 года снимут ограничения на рекламу импортного пива, натуральных и игристых вин, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Документ, вносящий поправки в законодательство, станет еще одним шагом в сторону вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Напомним, что в январе этот закон одобрили сенаторы.

В частности, вносятся изменения в закон «О рекламе», в нынешней версии которого реклама пива, натуральных и игристых вин разрешена, при определенных условиях, только для продукции, произведенной в Узбекистане. Новый закон исключает это ограничение.

Кроме того, согласно поправкам в закон «О государственной пошлине», в 10 раз будет снижена сумма пошлины за регистрацию фирмы с иностранными инвестициями, что составит 1 БРВ или 340 тысяч сумов.

Пошлины за подачу патентной заявки, экспертизу по охране изобретений и полезных моделей, регистрацию товарных и сервисных знаков приводятся к нормам ВТО. Вводятся скидки на получение патентов:

для лиц с инвалидностью — 90%,

для студентов, научных и научно-педагогических работников — 30%,

для малого бизнеса, образовательных и научных заведений — 25%.

Изменения, относящиеся к рекламе алкоголя и госпошлине, вступят в силу с 1 января 2025 года. Остальные поправки, касающиеся законов «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности», «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» и «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» вступают в силу со дня публикации.

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