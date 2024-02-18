В Новосибирске назвали пять лучших жилмассивов по версии 2ГИС

На четвёртом месте, по мнению пользователей сервиса, стоит жилмассив «Нижняя Ельцовка». Местные жители оценили его в четыре звезды. Им нравится тишина, разнообразие флоры и фауны, наличие всех условий для комфортной жизни. Особенно новосибирцы отмечают чистый воздух и пруд с утками.