В Новосибирске назвали пять лучших жилмассивов по версии 2ГИС

Журналисты «АиФ-Новосибирск» составили топ-5 жилмассивов на основе отзывов сервиса 2ГИС.
Самую низкую оценку пользователей получил жилмассив «Энергостроителей» — 3,7 звезды. Новосибирцам нравится это место за чистоту, спокойную обстановку, природу, отсутствие суеты и развитую инфраструктуру. В жилмассиве расположены две школы, четыре детсада, колледж и университет, поликлиника и различные учреждения для активного досуга.
На четвёртом месте, по мнению пользователей сервиса, стоит жилмассив «Нижняя Ельцовка». Местные жители оценили его в четыре звезды. Им нравится тишина, разнообразие флоры и фауны, наличие всех условий для комфортной жизни. Особенно новосибирцы отмечают чистый воздух и пруд с утками.
Совмещение современности и природы новосибирцы отметили в верхней зоне Академгородка и поставили ей 4,5 звезды. Эта территория города заняла третье место по отзывам. Жители Новосибирска сравнивают верхнюю зону со сказкой, где «воздух наполнен добротой и любовью» и называют её «семейным» районом.
Второе место и 4,5 звезды получил микрорайон «Весенний». Летом там можно гулять у реки, а зимой — посещать горнолыжный комплекс «Иня». Новосибирцы подчёркивают экологический баланс микрорайона, высокую скорость строительства, а также адекватные цены на недвижимость.
На первом месте с оценкой в 4,5 звезды стоит район «Тихий центр». Тихие переулки, зелень и старые дома — всё это подчёркивает мирную обстановку в районе, по мнению пользователей сервиса.
Ранее BFM-Новосибирск публиковал рейтинг самых высоких домов города.